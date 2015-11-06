Лукашенко раскритиковал выступление Белоруссии на Олимпиаде в Пекине

Он также раскритиковал результаты в хоккее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом он на совещании. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Глава государства отметил, что власти вложили колоссальные деньги, чтобы люди увидели своих героев спорта. Лукашенко добавил, что потребует от чиновников отчета за средства, вложенные в подготовку спортсменов, поскольку считает, что Белоруссия выглядела блекло на Зимних Играх. Он также раскритиковал результаты в хоккее.

Что тут говорить, вы видите - это позорище! Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта - футбол и хоккей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По итогам зимней Олимпиады в Пекине сборная Белоруссии заняла 24-е место, завоевав две серебряных награды. Медали стране принесли биатлонист Антон Смольский и фристайлистка Анна Гуськова.

Ранее Лукашенко оценил предложение Польши послать на Украину миротворцев НАТО.

Видео: Telegram / Пул Первого