Лукашенко оценил предложение Польши послать на Украину миротворцев НАТО

Белорусский лидер назвал поляков "очумевшими". Он считает, что это приведет к третьей мировой войне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инициативу польской стороны направить на Украину западный миротворческий контингент. По его мнению, это чревато третьей мировой войной. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер назвал поляков "очумевшими". Он обратил внимание на их предложение "пригласить из-за океана" президента США Джо Байдена и пичкать оружием Украину. Лукашенко призвал создать миротворческие силы, которые можно будет ввести через Львов на Украину.

Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото: Telegram / Пул Первого