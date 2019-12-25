Песков рассказал, как будут разъяснять условия по оплате газовых контрактов рублями

В течение недели будет разработан механизм и условия для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 24 марта.

В течение недели будет разработан механизм и условия для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. В процессе контактов с покупателями газа, им будут предлагаться разъяснения по оплате. Сформулировать свою позицию по этому поводу они могут уже сейчас.

Напомним, что глава Минфина Японии заявил о том, что Токио не знает, как платить России за газ рублями. Такое заявление он сделал на пресс-конференции перед местными журналистами. Кроме того, Москва в скором времени предоставит способы решения проблемы, возникшей у Сербии при оплате газовых контрактов. Недружественным для РФ странам переход на рубли действительно создаст проблемы.

Фото: kremlin.ru