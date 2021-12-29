В МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой

Камила Валиева не отстранена от участия в личных соревнованиях Олимпиады в Пекине.

В Международном олимпийском комитете назвали спекуляциями публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее в прессе появились сведения о том, что причиной задержки торжественной церемонии награждения по результатам командного турнира на Олимпиаде в Пекине является допинг-тест представительницы РФ, который дал сомнительный ответ.

Вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями, но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга - тоже спекуляция. Марк Адамс, официальный представитель МОК

Напомним, что 9 февраля МОК отменил торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Специалисты сослались на срочные юридические обстоятельства, которые нужно было уточнить у экспертов из Международного союза конькобежцев. Журналисты с информационного портала Inside the Games предположили, что причиной задержки мероприятия стали проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. Однако пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России уточнила СМИ, что Камила Валиева не будет отстранена от личных соревнований турнира.

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