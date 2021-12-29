Камила Валиева победила в произвольной программе на командном турнире ОИ-2022

Спортсменка набрала 178,92 балла, обогнав японку Каори Сакамото на 30 очков.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла в произвольной программе на командном турнире зимних Олимпийских игр, который сейчас проходят в Пекине.

Спортсменка набрала 178,92 балла. Валиева исполнила программу с падением на четверном тулупе, однако сделала два других четверных прыжка и тройной аксель. Ее отрыв от фигуристки из Японии Каори Сакамото составил 30 баллов (148,66 очка). На третьем месте канадка Мэдлин Шизас – 132,04 балла.

Напомним, сборная РФ досрочно выиграла командный зачет после произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На счету россиян 74 очка.

Сборная РФ возглавила общекомандный медальный зачет Игр-2022. В копилке россиян по две награды каждого вида. Вторыми идут норвежцы (два золота, одна бронза), третьими – шведы (два золота).

Ранее могулистка Анастасия Смирнова принесла РФ бронзовую медаль на ОИ-2022.

Видео: YouTube / Olympics