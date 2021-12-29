В МОК объяснили отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

В МОК не хотят перераспределять медали после завершения расследования по Камиле Валеевой.

В Международном олимпийском комитете объяснили отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине. На пресс-конференции член МОК Денис Освальд заявил, что торжественно мероприятие отложено из-за того, что организаторы хотят сразу вручить призы "правильным людям", а не перераспределять их потом.

Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. Справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Денис Освальд, член МОК

Напомним, что МОК после допуска россиянки Камилы Валиевой к турниру одиночниц на Олимпийских играх заявил, что в случае, если спортсменка займет призовое место,то церемония награждения в ходе Олимпиады проводиться не будет. Ранее такая же мера была применена к награждению командного турнира по фигурному катанию. Церемонии должны состояться после завершения по допинговому делу против Камилы Валеевой. Сейчас в МОК стараются соблюсти интересы спортсмена, который получил разрешение на продолжение выступления, а также остальных атлетов, которые заслужили церемонию награждения.

Фото: Pixabay.com

