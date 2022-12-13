Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое

Глава США рассказал о стрельбе в приходской школе.

Американский президент Джо Байден начал свое выступление о стрельбе в приходской школе в городе Нэшвилл с шутки про мороженое. Инцидент попал в трансляцию местного телеканала CBS News. После юмористическойхо минутки глава государства начал говорить о пострадавших. Политик отметил, что по какой причине и что именно произошло неизвестно, так как сведения только уточняются. Лидер Белого дома поблагодарил правоохранительные органы за то, что молниеносно отреагировали на огонь. Байден также выразил слова поддержки и соболезнования семьями погибших граждан.

Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так. Джо Байден, президент США

В заключении речи Джо Байден отметил, что властям страны и законодательным органам необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить насилие. Президент США добавил, что в очередной раз обратился к Конгрессу для продвижения собственного законопроекта о запрете штурмового оружия.

Байден потерялся во время выступления.

Фото и видео: YouTube / CBS News