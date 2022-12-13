Лидер США в очередной раз попал в конфуз.

Американский президент Джо Байден потерялся во время выступления. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции лидера Белого дома и канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Трансляция мероприятия из Оттавы велась в эфире местного телеканала CTV News. По завершению брифинга со СМИ иностранный гость не смог сразу найти выход со сцены. Ему помог его коллега. Ранее Байден уже попадал в похожую ситуацию. Для примера, в сентябре прошлого года в городе Бостоне он попросил помощи у сотрудников встречи, когда заблудился после выступления в библиотеке имени Кеннеди.

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Фото и видео: YouTube / CTV News