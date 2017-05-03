В Лос-Анджелесе родители школьников подрались со сторонниками ЛГБТ

Конфликт в США попал на записи видеокамер.

В американском городе Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ-движения (речь идет о людях нетрадиционной ориентации, трансгендерах и других). Соответствующей информацией поделились журналисты из местного издания The Daily Mail. Авторы статьи пояснили, что конфликт произошел во время против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого "месяца гордости" (Pride), который посвящен в стране представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти намерены организовать в образовательных учреждениях читку книги писательницы Мэри Хоффман о семьях ЛГБТК+. Напомним, что с прошлого года на территории России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ. В начале мая 2023 года на Дальнем Востоке вынесен первый для региона обвинительный приговор по статье о пропаганде ЛГБТ (статья 6.21 КоАП РФ).

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Фото и видео: Telegram / Russian_Kremlin