В детской студии на Парфеновской после драки мальчик попал в больницу с разрывом селезенки

В Адмиралтейском районе 12-летнего школьника избил 15-летний хулиган. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел накануне, 20 мая. Сейчас мальчик находится в детской городской больнице № 19. У ребенка диагностировали разрыв селезенки, тупую травму живота.
Правоохранители выяснили, что драка между школьниками произошла в детской студии на Парфеновской улице, 11.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами.
Фото: Piter.tv
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