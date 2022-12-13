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В детской студии на Парфеновской после драки мальчик попал в больницу с разрывом селезенки
Сегодня, 9:51
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В детской студии на Парфеновской после драки мальчик попал в больницу с разрывом селезенки

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Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

В Адмиралтейском районе 12-летнего  школьника избил 15-летний хулиган. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел накануне, 20 мая. Сейчас мальчик находится в детской городской больнице № 19. У ребенка диагностировали разрыв селезенки, тупую травму живота. 

Правоохранители выяснили, что драка между школьниками произошла в детской студии на Парфеновской улице, 11. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: на Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами.

Фото:  Piter.tv

Теги: драка в детской студии, парфеновская улица, полиция, разрыв селезенки, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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