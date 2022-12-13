В детской студии на Парфеновской после драки мальчик попал в больницу с разрывом селезенки

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Адмиралтейском районе 12-летнего школьника избил 15-летний хулиган. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел накануне, 20 мая. Сейчас мальчик находится в детской городской больнице № 19. У ребенка диагностировали разрыв селезенки, тупую травму живота.

Правоохранители выяснили, что драка между школьниками произошла в детской студии на Парфеновской улице, 11.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами.

Фото: Piter.tv