  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами
Сегодня, 9:34
153
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами

0 0

Известно, что 15-летняя петербурженка с 2021 года состоит на учете в ПНД.

Накануне, 20 мая, на Земледельческой улице девочка отравилась антидепрессантами. У нее произошла передозировка. 

По информации Piter.tv, школьницу доставили в детскую городскую больницу № 5. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Девушку поместили в реанимацию. 

Известно, что 15-летняя петербурженка с 2021 года состоит на учете в ПНД. Подросток воспитывается в неполной семье, на учете в ОДН не состоит. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте произошел пожар на лестнице в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, дети, отравление таблетками, подростки, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии