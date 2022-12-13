На Земледельческой улице школьница отравилась антидепрессантами

Известно, что 15-летняя петербурженка с 2021 года состоит на учете в ПНД.

Накануне, 20 мая, на Земледельческой улице девочка отравилась антидепрессантами. У нее произошла передозировка.

По информации Piter.tv, школьницу доставили в детскую городскую больницу № 5. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Девушку поместили в реанимацию.

Известно, что 15-летняя петербурженка с 2021 года состоит на учете в ПНД. Подросток воспитывается в неполной семье, на учете в ОДН не состоит.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv