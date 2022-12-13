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В Кронштадте произошел пожар на лестнице в жилом доме
Сегодня, 9:26
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В Кронштадте произошел пожар на лестнице в жилом доме

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Спасатели тушили пламя полчаса.

В Кронштадтском районе сегодня ночью, 21 мая, произошел пожар. На улице Гусева в доме № 12 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На лестничной клетке загорелся мусор. Пламя распространилось по площади два "квадрата". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:57.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 24 минуты.  Сведения о пострадавших не поступали.
                  
Ранее на Piter.tv: на улице Белы Куна  мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, пожар на лестнице, улица гусева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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