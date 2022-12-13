На улице Белы Куна Mercedes сбил мальчика

В результате случившегося 9-летний школьник получил травмы.

В субботу, 20 мая, В Купчино автомобиль сбил ребенка. Инцидент произошел на улице Белы Куна у дома № 25. Об этом сообщили в Главке.

Мальчик попал под колеса машины Mercedes, когда перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Взрослых с ребенком не было.

В результате случившегося 9-летний школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

За рулем авто находился 52-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv