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На улице Белы Куна Mercedes сбил мальчика
Сегодня, 19:37
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На улице Белы Куна Mercedes сбил мальчика

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В результате случившегося 9-летний школьник получил травмы.

В субботу, 20 мая, В Купчино автомобиль сбил ребенка. Инцидент произошел на улице Белы Куна у дома № 25. Об этом сообщили в Главке. 

Мальчик попал под колеса машины Mercedes, когда перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Взрослых с ребенком не было. 

В результате случившегося 9-летний школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

За рулем авто находился 52-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: на углу Невского проспекта и Караванной улицы автобус влетел в "Мазду".

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, машина сбила мальчика, улица белы куна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Tobiks
Сегодня 20:35

Неправильно написано. Не автомобиль сбил ребёнка, ребёнок попал под автомобиль.  Есть существенная разница. 

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