На улице Белы Куна Mercedes сбил мальчика

В субботу, 20 мая, В Купчино автомобиль сбил ребенка. Инцидент произошел на улице Белы Куна у дома № 25. Об этом сообщили в Главке.
Мальчик попал под колеса машины Mercedes, когда перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Взрослых с ребенком не было.
В результате случившегося 9-летний школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
За рулем авто находился 52-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: на углу Невского проспекта и Караванной улицы автобус влетел в "Мазду".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Неправильно написано. Не автомобиль сбил ребёнка, ребёнок попал под автомобиль. Есть существенная разница.