Критик Соседов объяснил молодежи, в чем "крутость" Пугачевой

Он подчеркнул, что сейчас приемы, которые сработали в начале ее карьеры, не актуальны.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов объяснил молодежи, в чем "крутость" 71-летней певицы Аллы Пугачевой. В эфире YouTube-шоу "Ходят слухи" он заявил, что все дело в грамотном пиаре.

Соседов заявил, что в начале карьеры Пугачева была такой же артисткой, как София Ротару, Эдита Пьеха и Валентина Толкунова. "Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно", - отметил критик.

По его мнению, своей популярности Пугачева обязана второму мужу, кинорежиссеру Александру Стефановичу. Супруг лично визировал интервью Примадонны, вносил слова о "театре песни", просил ее работать на контрастах во время концертов.

В заключении Соседов отметил, что сейчас приемы, которые сработали в начале карьеры Пугачевой, не актуальны.

Ранее Сергей Соседов оценил шансы Манижи на "Евровидении-2021".

Видео: YouTube / Ходят Слухи