Критик Сергей Соседов оценил шансы Манижи на "Евровидении-2021"

Он негативно воспринял решение отправить певицу на международный песенный конкурс.

Музыкальный критик Сергей Соседов негативно воспринял новость о том, что Россию на "Евровидении-2021" будет представлять уроженка Таджикистана Манижа. В интервью "Вечерней Москве" он заявил, что ни песня, ни выступление "аморфной" артистки не смогут удивить слушателей.

По мнению Соседова, в последнее время "Евровидение" превратилось в "дешевое постановочное шоу с фриками". "Из года в год я комментирую выступление то одного никчемного артиста по имени А, то другого не менее никчемного по имени Б", - отметил он, добавив, что Манижа в их числе.

Критик уверен, что "Евровидение" пора закрыть. А России лучше перестать участвовать, "чтобы не позориться". В заключении Соседов заявил, что больше не будет следит за конкурсом и откажется от обсуждения участников.

В свою очередь Киркоров одобрил кандидатуру Манижи для поездки на "Евровидение-2021".

Фото: Facebook / Сергей Соседов