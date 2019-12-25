Критик Сергей Соседов оценил шансы Манижи на "Евровидении-2021"

Музыкальный критик Сергей Соседов негативно воспринял новость о том, что Россию на "Евровидении-2021" будет представлять уроженка Таджикистана Манижа. В интервью "Вечерней Москве" он заявил, что ни песня, ни выступление "аморфной" артистки не смогут удивить слушателей.
По мнению Соседова, в последнее время "Евровидение" превратилось в "дешевое постановочное шоу с фриками". "Из года в год я комментирую выступление то одного никчемного артиста по имени А, то другого не менее никчемного по имени Б", - отметил он, добавив, что Манижа в их числе.
Критик уверен, что "Евровидение" пора закрыть. А России лучше перестать участвовать, "чтобы не позориться". В заключении Соседов заявил, что больше не будет следит за конкурсом и откажется от обсуждения участников.
В свою очередь Киркоров одобрил кандидатуру Манижи для поездки на "Евровидение-2021".
Фото: Facebook / Сергей Соседов
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