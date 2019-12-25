Киркоров одобрил кандидатуру Манижи для поездки на "Евровидение-2021"

Сам артист будет представлять на конкурсе Молдову.

Эстрадный певец Филипп Киркоров одобрил кандидатуру Манижи для поездки на "Евровидение" в этом году. Своим мнением он поделился в Instagram.

Артист постарался всеми возможными способами поддержать молодую певицу, уроженку Таджикистана. Он заявил, что Манижа – очень талантливая, и у нее есть все шансы победить на "Евровидении".

Кроме того, поп-король одобрительно отозвался о самом конкурсе, который объединяет разные народы. Певец отдал должное Константину Эрнсту и Юрию Аксюте, которые в период пандемии нашли выход, предоставив возможность певцам из России, Молдовы и других стран выступить в Москве.

Сам Киркоров будет представлять на "Евровидении-2021" Молдову. Вместе с ним выступит певица Наталья Гордиенко.

Фото: Instagram / fkirkorov