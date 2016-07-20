Актер Колин Ферт стал итальянцем из-за Brexit

Знаменитый артист из Великобритании получил итальянское гражданство.

Известный британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии. Как стало известно, он получил итальянский паспорт.

Звезда таких фильмов как "Дневник Бриджит Джонс", "Kingsman: Секретная служба" и "Король говорит" уже 20 лет состоит в браке с Ливией Джуджолли, которая является уроженкой Италии. Ферт не раз говорил, что любит эту страну, часто там бывает и умеет свободно говорить на местном языке.

Актер решил подать заявку на получение второго гражданства еще в мае. Это связано с желанием иметь такие же документы, как у членов его семьи, а также с Brexit. Колин Ферт беспокоится о возможных последствиях выхода Великобритании из Европейского союза, решение о котором было принято летом прошлого года.

Фото: ovideo.ru