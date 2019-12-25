Белый дом: изменение договора по Brexit негативно скажется на торговых переговорах с США

Карин Жан-Пьер раскрыла связь между выходом Британии из ЕС и Северной Ирландией.

В Белом доме рассказали о том, что усилия со стороны Великобритании, направленные на внесение изменений в протокол по Северной Ирландии, не скажутся благоприятно на торговых переговорах между Вашингтоном и Лондоном. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации. Карин Жан-Пьер отметила, что официално повестки по региону и выходу Британии из состава Евросоюза не связаны друг с другом.

Как мы уже говорили, но усилия, направленные на то, чтобы дать обратный ход протоколу по Северной Ирландии, не создадут благоприятные условия между США и Британией Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что авторы издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники писала о том, что бескомпромиссный подход нового премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс к протоколу по Северной Ирландии может стать источником противоречий между Лондоном и Вашингтоном. Влиятельные демократы из США, в список которых входит спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выражают обеспокоенность ситуацией. В США считают, что следует действовать за счет взаимоприемлемых решений.

Белый дом не уточнил, отменит ли эмбарго на импорт нефти РФ, если согласует потолок цен.

Фото и видео: Белый дом