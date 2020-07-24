Белый дом не уточнил, отменит ли эмбарго на импорт нефти РФ, если согласует потолок цен

Карин Жан-Пьер рассказала об ожиданиях от встречи глав Минфинов стран G7.

Белый дом в четверг отказался уточнить, возможна ли отмена американской стороной российского нефтяного эмбарго на импорт в том случае, если главы министерств по финансам на встрече "Большой семерки" (саммита G7) согласуют потолок цен на энергоресурсы из РФ. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене не ответила на вопрос прессы о том, будет ли рассмотрен проект возможного снятия эмбарго.

Я не собираюсь предвосхищать встречу, которая состоится завтра… Я не собираюсь углубляться в гипотетические предположения. <...> Как я уже сказала, министры финансов стран "семерки" проведут встречу, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновницу спросили также о том, беспокоится ли Вашингтон о том, что отложенное до декабря эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов скажется на росте стоимости энергоносителей в том случае, если главы Минфином G7 не согласуют план действий. Карин Жан-Пьер пояснила, что лидер страны Джо Байден совместно с его международными союзниками поручили министрам финансов своих стран разработать "механизм установления ограничения мировых цен на российскую нефть".

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Фото и видео: Белый дом