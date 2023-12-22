Найджел Фарадж прокомментировал слова главы МИД Британии.

Глава британского министерства по иностранным делам Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Москву собственными официальными заявлениями. Речь идет о фразе о том, что дипломат был бы очень рад тому, что ракеты британского производства были переданы ВСУ и применялись для оказания помощи в поражении объектов, находящихся на российской земле. Соответствующее заявление сделал политик из Соединенного королевства Найджел Фарадж в эфире YouTube-канала GBNews. Иностранный специалист заметил, что в связи с такой деятельностью со стороны МИД Лондона Кремль сделал жесткое предупреждение.

Я думал, что для нас цель заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он ткнул русского медведя палкой. Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие! Найджел Фарадж, эксперт

Найджел Фарадж объяснил коллегам в СМИ, что российское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что ответом на украинские воздушные удары с применением британского оружия по территории России со стороны Москвы могут стать любые военные объекты и техника Великобритании, расположенные как на территории Украины, так и за ее пределами".

Фото и видео: YouTube / GBNews