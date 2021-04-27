Клеман Бон рассказал о воздействии на Британию, если она откажется от выполнения обязательств по сделке.

МИД Франции: ЕС введет санкции, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit. Такое заявление в интервью для журналистов местного телеканала BFM Business сделал государственный секретарь внешнеполитического ведомства Парижа Клеман Бон.

У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения...меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Эксперт уточнил, что ограничения против Великобритании также могут быть применены и по другим отраслям. В частности,Лондон ожидает разрешений по ведению деятельности в финансовых секторах. Если от Лондона не будут получены гарантии в области рыболовства, то ЕС не выдаст разрешений по другим вопросам. Бон призвал стороны к соблюдению взятых на себя обязательств.

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Видео: YT / BFM Business