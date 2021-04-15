Клеман Бон рассказал о позиции Парижа по расширению Евросоюза.

В МИД Франции оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз. Об этом местным журналистам в эфире радиостанции Radio J сообщил государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон. Чиновник полагает, что на данный момент Анкара не имеет перспектив получения членства в ЕС.

Я думаю, надо признать, что это в большей части искусственно. И это сказал президент республики Эммануэль Макрон, когда он принимал более двух лет назад в Париже господина Эрдогана... Дискуссии не продвигаются. В актуальном контексте мы видим, что нет никаких перспектив такого рода. Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J

Чиновник отметил, что его слова не говорят о том, что не следует вести дискуссии по данному вопросу. При этом он уверен, что ошибочной позицией будет считать, что Евросоюзу необходимо расширяться дальше. Он призвал ЕС к консолидации и улучшению. При этом Анкара имеет с ЕС соглашение об ассоциации, заключенное в 1963 году. В 1987 году Турция направила заявку на получение членства. Переговоры по данному вопросу начались в 2005 году, но они регулярно приостанавливались. Сейчас открыты только 16 из 35 глав переговорного досье.

В МИД Франции не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой".

Фото и видео: YouTube/Radio J