В МИД Франции не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"

В МИД Франции заявили, что поддержка Евросоюзом Киева в противостоянии с Москвой не означает возможность вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.
Также Бон считает, что вступление Украины в ЕС не является серьезной перспективой.
Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС.
Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции
Ожидается, что 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон проведет во Франции переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее мы сообщали, что ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.
Фото и видео: YouTube/Radio J
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