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В МИД Франции не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"

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В ведомстве считают, что поддержка ЕС Украины в отношениях с Россией не означает ее вступления в объединение.

В МИД Франции заявили, что поддержка Евросоюзом Киева в противостоянии с Москвой не означает возможность вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.

Также Бон считает, что вступление Украины в ЕС не является серьезной перспективой. 

Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС.

Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции

Ожидается, что 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон проведет во Франции переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали, что ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса.

Фото и видео: YouTube/Radio J

Теги: вступление украины в евросоюз, евросоюз, клеман бон, украина и европа
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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