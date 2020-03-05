ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса

Партия покроет нехватку препаратов из-за ситуации с Johnson & Johnson.

Евросоюз получит от компании BioNTech - Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации от чиновницы, такая партия позволит компенсировать проблему с поставками, возникшими при выполнении контракта с американской корпорацией Johnson & Johnson.

Отдельные производители продолжают задерживать поставки вакцины. Однако мы достигли договоренности с Pfizer, которая поставит ЕС дополнительно 50 млн доз вакцины во втором квартале, доведя объем своих поставок в Евросоюз до 250 млн доз. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК добавили, что на территории ЕС были вакцинированы двумя дозами порядка 27 млн человек. Это количество составляет шесть процентов от общего населения региона. Специалисты планируют завершить прививочную кампанию к концу сентября. При этом препарат получат 70 процентов взрослого населения.

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca.

Видео: YouTube / European Comission