  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:12
114
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса

0 0

Партия покроет нехватку препаратов из-за ситуации с Johnson & Johnson.

Евросоюз получит от компании BioNTech - Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации от чиновницы, такая партия позволит компенсировать проблему с поставками, возникшими при выполнении контракта с американской корпорацией Johnson & Johnson. 

Отдельные производители продолжают задерживать поставки вакцины. Однако мы достигли договоренности с Pfizer, которая поставит ЕС дополнительно 50 млн доз вакцины во втором квартале, доведя объем своих поставок в Евросоюз до 250 млн доз.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК добавили, что на территории ЕС были вакцинированы двумя дозами порядка 27 млн человек. Это количество составляет шесть процентов от общего населения региона. Специалисты планируют завершить прививочную кампанию к концу сентября. При этом препарат получат 70 процентов взрослого населения.

Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca.

Видео: YouTube / European Comission

Теги: biontech, johnson and johnson, pfizer, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии