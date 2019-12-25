В США рекомендовали приостановить применять при вакцинации от COVID-19 препарат от J&J

В США посоветовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в своем Twitter.
Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности.
FDA в Twitter
Напомним, ранее издание New York Times сообщило об образовании тромбов после вакцинации у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них скончалась.
По данным американского Центра по контролю и распространению заболеваний, препарат компании Johnson & Johnson уже получили около семи миллионов граждан США.
В Европе также занялись изучением новой информации о вакцине компании. Отмечается, что на территории ЕС уже известно о четырех подобных случаях.
Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson.
Фото: pixabay.com
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