Товары Johnson & Johnson могут исключить из параллельного импорта в случае прямых поставок

Денис Мантуров рассказал о том, как будет меняться список параллельного импорта товаров.

Продукция американского производителя контактных линз Johnson & Johnson может быть исключена из перечня параллельного импорта в случае сохранения компанией прямых поставок на российский внутренний рынок. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговой за 2022 год расширенной коллегии Министерства по промышленности и торговли сделал глава профильного ведомства Денис Мантуров.

Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги - производители Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что механизм параллельного импорта был сформирован властями страны для сбалансирования рынка. Известно, что по факту насыщения внутреннего рынка разнообразной продукцией отечественных производителей перечень товаров и брендов из параллельного экспорта планируется сокращать. Однако на прошлой неделе Минпромторг РФ заявил, что пока что расширит перечень параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" планируют продлить до 2030 года.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"