Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" планируют продлить до 2030 года

Денис Мантуров рассказал о важности технологического суверенитета и экспорта продукции.

Российский национальный проект "Международная кооперация и экспорт" буде продлен государством до 2030 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на расширенной, итоговой сессии за 2022 год Министерства по промышленности и торговли сделал глава профильного ведомства Денис Мантуров. Заместитель председателя правительства добавил, что не позже июля текущего года чиновники подготовят актуализированный паспорт для этого нацпроекта.

Чтобы обеспечить нашим экспортерам долгосрочный горизонт планирования, вместе с Белоусовым нами предложено продлить профильный национальный проект до 2030 года. Для этого донастраиваем действующие и формируем новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров подчеркнул острую необходимость российских предприятий в рабочих специалистах и инженерах. По мнению чиновника, решение проблем с человеческим капиталом замкнёт контур всех необходимых факторов по достижению технологического суверенитета России. Затем страна должна будет закрепиться на внешних рынках. Речь идет о странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнем и Среднем Востоке, Латинской Америке и Африки.

Корейский автоконцерн Hyundai планирует продать свой завод в Петербурге.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"