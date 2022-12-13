Корейский автоконцерн Hyundai планирует продать свой завод в Петербурге

На данный момент руководство компании не приняло окончательное решение.

Автоконцерн Hyundai планирует продать свой завод в Петербурге. Компания предупредила о своем намерении Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

На данный момент руководство Hyundai не приняло окончательное решение. Точная информация появится позднее.

Отметим, что завод по производству машин перестал работать в марте 2022. Конвейер остановил производство в связи трудностями с поставками деталей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге запустили новое производство автозапчастей.

Фото: Piter.tv