В Петербурге запустили новое производство автозапчастей

Ассортимент будет состоять из свечей зажигания для автомобилей, а также для мототехники, снегоходов, лодочных моторов.

Компания из Петербурга ООО "Эрлайн" запустила производство свечей зажигания. К концу этого года планируется выпускать до 1 млн свечей в месяц. Производство запустили по контракту с Китаем. Об этом 3 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Ассортимент будет состоять из свечей зажигания для автомобилей, а также для мототехники, снегоходов, лодочных моторов. По планам компании, свечи будут продавать в России и странах СНГ. В ассортименте будут представлены свечи для таких популярных машин, как "Лада", "Хендай", "Киа", "Форд", "Ниссан" и других.

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Фото: Piter.tv

