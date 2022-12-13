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В Петербурге запустили новое производство автозапчастей
Сегодня, 18:17
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В Петербурге запустили новое производство автозапчастей

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Ассортимент будет состоять из свечей зажигания для автомобилей, а также для мототехники, снегоходов, лодочных моторов.

Компания из Петербурга ООО "Эрлайн" запустила производство свечей зажигания. К концу этого года планируется выпускать до 1 млн свечей в месяц. Производство запустили по контракту с Китаем. Об этом 3 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. 

Ассортимент будет состоять из свечей зажигания для автомобилей, а также для мототехники, снегоходов, лодочных моторов. По планам компании, свечи будут продавать в России и странах СНГ. В ассортименте будут представлены свечи для таких популярных машин, как "Лада", "Хендай", "Киа", "Форд", "Ниссан" и других.

Ранее Astana Motors не планирует покупать петербургский завод Hyundai. У руководства нет планов заниматься российским заводом. 

Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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