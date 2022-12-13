Astana Motors не планирует покупать петербургский завод Hyundai

У руководства нет планов заниматься российским заводом.

Зарубежная компания Astana Motors не собирается покупать петербургский автомобильный завод Hyundai. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В компании заявили, что они планируют развивать производство в Казахстане. У руководства нет планов заниматься российским заводом.

Astana Motors не имеет планов вхождения на завод в РФ. Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом. Пресс-служба Astana Motors

В Астане планируют начать производство автомобильных сидений, ковриков, брызговиков и других аксессуаров для автомобилей.

Ранее на Piter.tv: завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.

Фото: Piter.tv