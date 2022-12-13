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Astana Motors не планирует покупать петербургский завод Hyundai
Сегодня, 10:25
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Astana Motors не планирует покупать петербургский завод Hyundai

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У руководства нет планов заниматься российским заводом. 

Зарубежная  компания Astana Motors не собирается покупать петербургский автомобильный завод Hyundai. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В компании заявили, что они планируют развивать производство в Казахстане. У руководства нет планов заниматься российским заводом. 

Astana Motors не имеет планов вхождения на завод в РФ. Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом.

Пресс-служба  Astana Motors

В Астане планируют начать производство автомобильных сидений, ковриков, брызговиков и других аксессуаров для автомобилей. 

Ранее на Piter.tv: завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу.

Фото: Piter.tv

Теги: astana motors, бизнес, завод hyundai, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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