Завод Hyundai в Петербурге ищет способы возобновить работу

За год компания пока не нашла поставщиков для необходимых комплектующих.

Завод Hyundai в Северной столице ищет возможности для возобновления производства. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на двух представителей рынка.

По словам одного из экспертов, завод намерен возобновить нормальный производственный процесс уже в текущем году. При этом за 2023-ий компания так и не смогла найти новых поставщиков основных комплектующих, необходимых для работы.

Вариант с поставками через дальневосточные порты не представлялся возможным для предприятия в связи с большой загрузкой ж/д терминалов и нехваткой подвижного состава. Кроме того, такой подход к логистике увеличивает время доставки и стоимость комплектующих.

Ранее мы сообщили о том, что заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге отразили 57 млрд рублей убытков.

Фото: Piter.TV