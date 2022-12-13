Заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге отразили 57 млрд рублей убытков

Плату по дивидендам вносила только дочерняя компания Nissan

Автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan отразили 57 млрд рублей убытков за 2022 год. Об этом сообщил "Интерфакс".

Суммарная выручка предприятий за этот же период упала до 157 млрд рублей. Плату по дивидендам вносила только дочерняя компания Nissan, впервые вышедшая на чистую прибыль в прошлом году. Размер дивидендной выплаты оказался больше 1 млрд рублей.

Наибольшие убытки по российскому стандарту бухгалтерского учёта понёс завод Toyota, потерявший порядка 32 млрд рублей. Следом следует "дочка" Hyundai с убытками в размере 19 млрд.

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Фото: Piter.TV