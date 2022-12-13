В 2023 году в Петербурге установят 45 электрозаправочных станций

На это выделили средства из федерального бюджета.

В этом году из федерального бюджета выделены средства на установку 45 электрозаправочных станций для автомобилей в Петербурге. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор петербургского Центра энергосбережения Иван Трегубов.

Как правило, места установки электрозаправок – это крупные парковки и общедоступные места на улично-дорожной сети.

В конце прошлого года на АЗС "Газпромнефть" на 46-м километре Мурманского шоссе начала работу новая электрозарядная станция. Компания разместила на своих автозаправочных станциях в Ленинградской области три новые электрозаправки мощностью 150 кВт, что позволяет произвести зарядку электромобиля за 20-30 минут в зависимости от батареи.

Фото: unsplash.com (Ernest Ojeh)