На Мурманском шоссе в Ленобласти открылась новая электрозарядная станция

Всего в этом году в регионе создано 30 станций для электромобилей.

Новая электрозарядная станция открылась на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Всего в этом году в регионе создано 30 станций для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На АЗС "Газпромнефть" на 46-м километре Мурманского шоссе сегодня начала работу новая электрозарядная станция. Компания разместила на своих автозаправочных станциях в Ленинградской области три новые электрозаправки мощностью 150 кВт, что позволяет произвести зарядку электромобиля за 20-30 минут в зависимости от батареи. Новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта.

Мы планируем продолжить проект, и за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций. Дмитрий Ялов, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года. Кроме того, в 47 регионе предусматривается создание парковочных мест для электромобилей на муниципальных и общественных парковках. И до 31 декабря 2023 года продлена мера по обнулению автотранспортного налога для владельцев ТС с электродвигателями.

Ранее в Петербурге открыли российскую зарядную станцию для электромобилей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти