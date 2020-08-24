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В Петербурге открыли российскую зарядную станцию для электромобилей
Сегодня, 16:21
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В Петербурге открыли российскую зарядную станцию для электромобилей

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Зарядная станция для электромобилей, разработанная и изготовленная "Силовыми машинами", поддерживает все современные стандарты и протоколы зарядки.

В Петербурге заработала новейшая модификация зарядной станции (ЭЗС) для электромобилей. Зарядная станция для электромобилей, разработанная и изготовленная "Силовыми машинами", поддерживает все современные стандарты и протоколы зарядки. Об этом сообщила пресс-служба компании "Силовые машины". 

ЭЗС установлена на Лиговском проспекте, 283А (в зоне крытой парковки гипермаркета "Лента"), во время тестового периода она будет работать бесплатно.

Производственные мощности "Силовых машин" готовы к запуску серийного производства различных модификаций ЭЗС в количестве до 1000 экземпляров в год.

Ранее в Петербурге представили прототип электрокроссовера.

Фото: ВКонтакте/ Силовые машины

Теги: силовые машины, электромашины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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