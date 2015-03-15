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В Петербурге представили прототип электрокроссовера
Сегодня, 16:48
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В Петербурге представили прототип электрокроссовера

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Вице-губернатор подчеркнул, что прототип электрокроссовера, который он увидел, не уступает автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

В Петербурге представили прототип электрокроссовера. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

На Обуховском заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" была разработана модульная платформа для машин разных типов на новых источниках энергии.

Вице-губернатор подчеркнул, что прототип электрокроссовера, который он увидел, не уступает автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

Сейчас на базе платформы разрабатывается линейка электротранспорта: <…>кроссоверы, внедорожники, хэтчбеки и универсалы.

Кирилл Поляков

Поляков отметил, что ждёт новые электромобили на дорогах Петербурга и напомнил, что собственники электромобилей имеют право на льготную парковку.

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков

Теги: кирилл поляков, электрокроссовер, электромобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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