В Петербурге представили прототип электрокроссовера. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.
На Обуховском заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" была разработана модульная платформа для машин разных типов на новых источниках энергии.
Вице-губернатор подчеркнул, что прототип электрокроссовера, который он увидел, не уступает автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.
Сейчас на базе платформы разрабатывается линейка электротранспорта: <…>кроссоверы, внедорожники, хэтчбеки и универсалы.
Кирилл Поляков
Поляков отметил, что ждёт новые электромобили на дорогах Петербурга и напомнил, что собственники электромобилей имеют право на льготную парковку.
Фото: Telegram/ Кирилл Поляков
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