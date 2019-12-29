Завод "Силовые машины" выбрал поставщиков оборудования для производства газовых турбин

Поставка и ввод оборудования пройдет в течение года.

Петербургский завод "Силовые машины" определили поставщиков и подписали с ними договоры на поставку технологического оборудования для заготовительного и сборочно-сварочного производств газовых турбин средней и большой мощности. Об этом сообщила пресс-служба предприятия 28 февраля. Поставка и начало использования нового оборудования состоятся в течение этого года.

Завод приобретет машину для гибки стальных деталей, оборудование для пескоструйной обработки и гибки труб, а также установку для автоматической приварки опорных втулок.

Газовые турбины на заводе производятся с 2018 года. В компании намерены дооснастить производство некоторым необходимым оборудованием, на что потратится приблизительно 4 миллиарда рублей.



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Фото: power-m.ru