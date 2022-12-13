Перевозка кофе из Вьетнама в Петербург подорожала до 10 тыс. долларов за контейнер

В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год.

За год транспортировка кофе из Вьетнама в Петербург выросла в пять раз. Об этом рассказал глава компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig, Викас Сои в интервью "РИА Новостям".

Как сообщил Сои, ранее перевозка кофе обходилась в тысячи долларов за контейнер до Петербурга. Теперь цена повысилась до 10 тысяч долларов. Основная проблема – увеличение времени, которое затрачивается на перевоз груза. Сроки поставок выросли с месяца-полутора до трех.

Сои подчеркивает, что на логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, но больше половины занимает обжарка. В целом за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке поднялась на треть. Он добавил, что в среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год.

Ранее в Петербург запретили ввоз 16 тонн семян чиа, киноа и кукурузы из Перу. Партия продукции следовала в адрес московской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями.

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