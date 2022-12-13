В Смольном заключили офсетный контракт на поставку лекарств

Компании поступит 8,7 млрд рублей на поставку лекарств для лечения онкологии.

Комздрав и АО "Р-Фарм" подписали офсетный контракт на поставку лекарств. Об этом 30 января рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Компании поступит 8,7 млрд рублей на поставку лекарств для лечения онкологии. Контракт рассчитан на 10 лет. Три года из них отведены на запуск производства, ещё семь лет – на поставку лекарств городским структурам.

Предполагается, что за счёт офсета Петербург сможет сэкономить за 7 лет 20,6 млрд рублей бюджетных средств. Кроме того, появятся новые рабочие места.

Фото: Piter.tv

