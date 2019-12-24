Hyundai откроет в Петербурге завод по выпуску автомобильных двигателей

Двигатели начнут изготавливать в Петербурге в 2021 году.

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге начнет выпускать двигатели для транспортных средств. Новое производство откроется уже в 2021 году. Об этом стало известно от представителей концерна во время встречи с губернатором города Александром Бегловым. На данный момент руководство решает вопросы, связанные с созданием дороги к предприятию, а также подготовкой инженерной площадки.

В ближайшие 15 лет автозавод принесет бюджету Петербурга около 85 миллиардов рублей. Средства поступят в качестве налогов. Такую сумму указал генеральный директор компании О Сынгхун.

Напомним, что охрана российского министерства заказала на служебные машины наклейки "Обама чмо".

Фото: Piter.tv

