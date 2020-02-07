Также в закупке оказались мангалы, брелок-икона "молитва водителя" и бита.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что охрана российского министерства заказала на служебные машины наклейки "Обама чмо". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Отмечается, что приобретает креативные наклейки Северо-Кавказский филиал Минэнерго России. Согласно данным, наклейке с обидной фразой в сторону экс-президента США стоят 81,25 рубля. Также в закупке оказались мангалы, брелок-икона "молитва водителя" и бита.

Известно, что наклейки предназначены для служебных автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault.

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