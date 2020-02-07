  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:58
43
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Охрана российского министерства заказала на служебные машины наклейки "Обама чмо"

0 0

Также в закупке оказались мангалы, брелок-икона "молитва водителя" и бита.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что охрана российского министерства заказала на служебные машины наклейки "Обама чмо". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Отмечается, что приобретает креативные наклейки Северо-Кавказский филиал  Минэнерго России. Согласно данным, наклейке с обидной фразой в сторону экс-президента США стоят  81,25 рубля. Также в закупке оказались мангалы, брелок-икона "молитва водителя" и бита.

Известно, что наклейки предназначены для служебных автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault.

Ранее мы сообщали о том, что Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки до 6%.

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии