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Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки до 6%

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О решении ЦБ снизить ключевую ставку стало известно в пятницу.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки до 6%. Соответствующее заявление появилось Telegram-канале бизнесмена.

Дерипаска заявил, что соответствующая поправка стала первой подножкой правительству Михаила Мишустина. 

"Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью",

— заявил он.

Напомним, что ЦБ заявил о снижении ставки в эту пятницу. Аналитики считают, что вслед за ключевой ставкой вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Предполагается, что в сложившихся условиях годовая инфляция составит 3,5–4,0 %. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин дал оценку переговорам с Лукашенко.

Видео:BigpowerNews, CNBC International TV, Fox Business

Теги: дерипаска, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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