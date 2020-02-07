О решении ЦБ снизить ключевую ставку стало известно в пятницу.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки до 6%. Соответствующее заявление появилось Telegram-канале бизнесмена.

Дерипаска заявил, что соответствующая поправка стала первой подножкой правительству Михаила Мишустина.

"Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью", — заявил он.

Напомним, что ЦБ заявил о снижении ставки в эту пятницу. Аналитики считают, что вслед за ключевой ставкой вниз пойдут ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Предполагается, что в сложившихся условиях годовая инфляция составит 3,5–4,0 %.

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Видео:BigpowerNews, CNBC International TV, Fox Business