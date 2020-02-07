Путин дал оценку переговорам с Лукашенко

Они обсудили вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза.

В пятницу, 7 февраля, в Сочи состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского коллеги Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что переговоры проходили в формате тет-а-тет около двух часов.

"Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", —отметил Путин.

Александр Лукашенко отметил, что он и Путин успели обсудить даже вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза.

Ранее мы сообщали о том, что борт с российской делегацией летел в Сочи, но экстренно сел в Минеральных Водах. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Видео:Информационное агентство БелТА, CTVBY