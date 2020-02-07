Путин дал оценку переговорам с Лукашенко

В пятницу, 7 февраля, в Сочи состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского коллеги Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что переговоры проходили в формате тет-а-тет около двух часов.
"Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным",
—отметил Путин.
Александр Лукашенко отметил, что он и Путин успели обсудить даже вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза.
Ранее мы сообщали о том, что борт с российской делегацией летел в Сочи, но экстренно сел в Минеральных Водах. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Видео:Информационное агентство БелТА, CTVBY
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