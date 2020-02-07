Борт с российской делегацией летел в Сочи, но экстренно сел в Минеральных Водах

Сообщается, что в самолет приземлился в другом городе из-за погодных условий.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что борт с российской делегацией летел в Сочи, но сел в Минеральных Водах. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как оказалось, борт с российской делегацией изначально летел в Сочи. Сообщается, что в самолет приземлился в другом городе из-за погодных условий. Напомним, что борт направлялся на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"То, что мы не успели прилететь к началу переговоров, — это не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияет", —отмечает Песков.

В настоящее время, борт находится в зоне ожидания города Минеральные воды. Известно, что самолете находятся, Александр Новак, Алексей Оверчук, Михаил Бабич и журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи.