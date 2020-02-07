Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи

Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве.

Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи. Ранее Белоруссия заявила, что готова покупать у России топливо по мировой цене. По словам политика, сейчас между странами наступает "момент истины". Темами для обсуждения станет проблема в проведении интеграции государств и энергетические споры

Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос прокомментировал Лукашенко накануне поездки

В Кремле добавили, что личной встрече глав стран предшествовали регулярные контакты на рабочем уровне. Визит ускорился из-за задержки с поставкой нефти, так как РФ за январь направил только 500 тысяч вместо 24 млн тонн. В Минске добавили, что властям приходится регулярно корректировать экономические планы из-за внешних факторов. Во многом они зависят от России.

Ранее Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией.

Видео: YouTube/CTVBY