Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

За месяц Минск получил 500 тысяч тонн вместо обещанных 2 млн тонн.

Александр Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении РФ обязательств по поставкам нефти. За январь 2020 года страна поставила заказчику всего 500 тысяч тонн. Хотя в соглашении указываются обязательства в размере 2 млн тонн ежемесячно. Об этом политик рассказал журналистам агентства "БелТА".

Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства прокомментировал политик

Глава Белоруссии напомнил, что при подписании контракта российская сторона дала твердые гарантии. Соглашения подразумевают поставку за текущий год 24 млн тонн нефти.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Белоруссии зафиксировали падение пророссийских настроений.

Видео: YouTube/CTVBY