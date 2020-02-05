В Белоруссии зафиксировали падение пророссийских настроений

В республике появилось больше сторонников вступления страны в Евросоюз.

Белорусские социологи зафиксировали у граждан республики "обвальное падение" пророссийских настроений. Об этом 5 февраля сообщил Belsat.eu.

По данным социологического опроса, за 2019 год число сторонников союза с Россией снизилась с 60,4% до 40,4%. Резкое падение приходится на период с сентября по декабрь, снижение доли сторонников назвали "тектоническим обвалом". Многие местные СМИ стали вещать о России с более негативным оттенком. Вместе с этим в Белоруссии набрали силу проевропейские настроения, процент поддерживающих вступление в Евросоюз людей выросло почти на 8%.

Большинство белорусов, 74,6%, считают, что Россия и Белоруссия должны оставаться независимыми и дружить, оставляя границу между государствами открытой. Оставшиеся полагают, что Белоруссия должна войти в состав России или что отношения с Россией должны быть такими же, как и с другими странами.

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией.