Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Ему непонятна озабоченность России из-за приезда Помпео в Минск.

Лукашенко заявил, что ему не понятна озабоченность России в связи с визитом Помпео в Минск. Об этом руководитель государства заявил изданию "БелТА".

В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться прокомментировал политик

Глава Белоруссии добавил, что у России это не очень получается. Однако президент заметил, что Минск всегда радуется, когда американцы и русские "обнимаются и целуются. Он недоумевает, почему приезд госсекретаря США Майкла Помпео наделал столько шума в Москве.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал грядущую встречу с Путиным "моментом истины".

Видео: YouTube/CTVBY