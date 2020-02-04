Президенты не будут ломать взаимоотношения стран.

Александр Лукашенко назвал грядущую встречу с Путиным "моментом истины". Президент Белоруссии заявил, что обсудит с главой РФ важные вопросы 7 февраля. Об этом политик рассказал во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" журналистам агентства "БелТА".

Лукашенко добавил, что вместе с путиным был инициатором отношений между странами. Именно поэтому они оба не готовы их ломать. Однако политик все же напомнил, что во взаимоотношениях Белоруссии и США закончился период холода. Об этом говорит недавняя встреча в Минске с государственным секретарем Америки Майклом Помпео.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны Белоруссии опровергло информацию об учебном центре НАТО.

Видео: YouTube/CTVBY