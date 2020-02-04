Данное учреждение не будут создавать в Белоруссии.

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об учебном центре НАТО в стране. На территории государства не планируется создание подобного учреждения. В ведомстве пояснили, что распространяемая в СМИ информация - ложная и не соответствует действительности.

Ранее журналисты заявили, что рассматривается возможность открытия подобного центра. Поводом для слухов послужил визит госсекретаря США Помпео в Белоруссию. В Минске он переговорил с президентом Александром Лукашенко и главой МИДа.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео позитивно оценил результаты своей поездки по странам СНГ.

