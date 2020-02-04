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Минобороны Белоруссии опровергло информацию об учебном центре НАТО

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Данное учреждение не будут создавать в Белоруссии.

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об учебном центре НАТО в стране. На территории государства не планируется создание подобного учреждения. В ведомстве пояснили, что распространяемая в СМИ информация - ложная и не соответствует действительности. 

Ранее журналисты заявили, что рассматривается возможность открытия подобного центра. Поводом для слухов послужил визит госсекретаря США Помпео в Белоруссию. В Минске он переговорил с президентом Александром Лукашенко и главой МИДа.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео позитивно оценил результаты своей поездки по странам СНГ.
 

Теги: белоруссия, минобороны, нато, учебный центр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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